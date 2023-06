Brunna Gonçalves detalha relação sexual com Ludmilla e comenta intimidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 10:18 Compartilhe

Na última terça-feira (13), a dançarina Brunna Gonçalves deu detalhes sobre a intimidade com a esposa, a cantora Ludmilla. Nas redes sociais, a bailarina também deu dicas para apimentar as relações sexuais.

“Já ouviu falar que o sexo vai perdendo a graça com o tempo de relacionamento? Mas já pararam para pensar que se você tem mais intimidade, tem mais liberdade para explorar e se permitir e, assim, ter mais prazer?”, começou Brunna, em vídeo publicado no Instagram.

Na sequência do conteúdo, Brunna explica como ela e Ludmilla fazem para não deixar o relacionamento e o momento íntimo cair na rotina.

“No meu relacionamento, o tempo só ajudou, porque a gente foi criando mais intimidade uma com a outra, fomos conhecendo mais o corpo uma da outra, o que uma gosta, o que a outra não gosta… o mood do sexo no momento, se é mais selvagem, mais amorzinho… fomos criando várias maneiras de não cair na rotina, com o uso de brinquedos e por aí vai, e muito diálogo”, finalizou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias