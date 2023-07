Brunna Gonçalves confessa sentir ciúme de Ludmilla em clipes: ‘Ela sempre me pergunta antes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 7:42 Compartilhe

Casada com Ludmilla desde 2019, Brunna Gonçalves foi questionada sobre sentir ciúme quando a cantora grava cenas de clipes beijando homens e mulheres. O assunto veio à tona na quarta-feira, 19, durante uma interação da bailarina com seus seguidores no Instagram.

Brunna confessou ter o sentimento, entretanto, afirmou compreender o trabalho da mulher. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, declarou.

Na terça-feira, 18, Brunna recebeu uma surpresa de Ludmilla e compartilhou a novidade com seus seguidores. Ela ganhou nada menos que um presente luxuoso, um carrão da marca Range Rover avaliado em R$ 600 mil.

Para afastar qualquer imprevisto negativo, a bailarina tratou de abençoar o presente e mandar para bem longe todo “mau olhado”.

