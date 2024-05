Brunna Gonçalves comemora após fazer frontoplastia: ‘Realizei um sonho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 20:23 Para compartilhar:

A influenciadora e ex-BBB Brunna Gonçalves está feliz da vida após ter se submetido a uma cirurgia estética. Ela contou a novidade aos seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 13, com uma série de publicações do antes e depois.

A dançarina chegou ao hospital ainda durante a madrugada e disse que o procedimento ocorreu conforme o esperado. Ela desembarcou em São Paulo para realizar uma frontoplastia, o procedimento que consiste em reduzir o tamanho da testa remodelando a parte frontal do rosto.

Trata-se de avanço capilar, que é quando o couro cabeludo é levado para a frente para diminuir testas excessivamente longas.

“Finalmente realizei meu grande sonho”, comemorou ela. “Fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Eu tinha muita insegurança em relação a minha testa. Não fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança”, explicou a esposa de Ludmilla.

“Já tinha alguns anos que eu tava estudando e pesquisando alguém que me passasse confiança pra eu fazer essa cirurgia. [O médico] já tirou a foto do depois e me mandou, está perfeito. Ao longo da semana mostro pra vocês e tenho certeza que vão amar, tô muito feliz e realizada com isso”, completou.