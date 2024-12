Brunna Gonçalves antecipa detalhes do chá revelação: ‘Tudo bem clean’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 18:25 Para compartilhar:

Está tudo pronto para a festa organizada por Brunna Gonçalves e Ludmilla para revelar o sexo da criança que o casal está esperando. O chá revelação acontece na próxima terça-feira, 17, no Rio de Janeiro.

A bailarina e influencer recebeu alguns spoilers sobre a decoração do evento e tratou de compartilhar com seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 16, dia do seu aniversário.

+Glow News – Entenda o motivo de Ludmilla ir ao cinema e ignorar o Prêmio Multishow 2024

+Entenda como funciona o método de fertilização usado por Ludmilla e Brunna Gonçalves

Através dos Stories, a ex-BBB compartilhou vídeos com imagens do local onde será a festa, registradas pela equipe de produção, que conta com mais de 60 pessoas envolvidas na montagem.

O local escolhido é uma mansão com mais de 20 mil metros quadrados, onde terá um palco para shows no gramado.

“É tudo branco, tudo bem clean, bem chique”, revelou um membro da equipe, acrescentando que muitas flores brancas enfeitarão o evento.

Organizada por Andrea Guimarães, a festa está programada para ter duração de 12 horas e deve custar aproximadamente R$ 1,5 milhão.