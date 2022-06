Bruninho é visto aos beijos com ex-BBB Rafa Kalimann e vídeo bomba na web Levantador não escondeu proximidade da apresentadora da Globo em evento no interior de São Paulo

Levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho foi visto aos beijos com a apresentadora do Globoplay e ex-BBB Rafa Kalimann. Os dois foram flagrados por pessoas que estavam presente em um show onde o casal não fez questão de se esconder.





Filho de Bernadinho, Bruninho tem uma carreira consolidada no vôlei mundial, sendo uma das principais referências da seleção, onde conquistou quatro Ligas Mundiais, duas Copas do Mundo, dois Pan-Americanos, além de duas pratas e um ouro em Jogos Olímpicos.

Rafa Kalimann é influenciadora digital e possui milhões de seguidores no Instagram. Entrou no Big Brother, reality da Globo, entre os participantes do “camarote”, que já eram famosos antes da casa. A moça conquistou o segundo lugar no reality e depois ganhou programas no Globoplay onde também atuou como atriz em uma série.

A página ‘Gossip do dia’, no Instagram, compartilhou o momento gravado na festa do Peão de Americana, interior de São Paulo. Veja abaixo:

