Bruna Takahashi iguala melhor campanha no Rio, mas é eliminada semi do WTT Contender

Bruna Takahashi está eliminada do WTT Contender do Rio de Janeiro. A brasileira, 41ª no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), caiu na semifinal para a sueca Linda Bergstrom, número 47 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 8/11, 11/8 e 11/6. Mesmo com o resultado, a atleta garantiu pontos importantes para a classificação.

A campanha de Takahashi igualou os seus dois melhores desempenhos no Circuito Mundial. Ela também foi semifinalista no Peru, em 2022, e na Tunísia, em 2023. Com o resultado do Rio, a brasileira somou 140 pontos para a classificação mundial e embolsou uma premiação de US$ 1,5 mil (R$ 7,3 mil).

Bruna estreou com vitória no torneio contra Elizabeta Samara, da Romênia, por 3 a 1. Depois, na Arena Carioca 1, bateu Li Yu-Jhun, de Taipei Chinês, por 3 a 2, e chegou na semifinal passando pela sul-coreana Eun-hye Lee por 3 a 1. Apesar da derrota para a sueca, Takahashi saiu com o apoio e aplausos da torcida brasileira.

Na grande final, Linda Bergstrom vai enfrentar a número 1 do mundo, Hina Hayata. A japonesa venceu a romena Bernadette Szocs por 3 sets a 0, parciais de 11/8, 11/7 e 11/6.

