Bruna Marquezine vai às lágrimas com permanência de Manu no BBB 20

Bruna Marquezine é uma fã assídua do Big Brother Brasil 20 e torcedora declarada da amiga Manu Gavassi. Nessa terça-feira (31), ela acompanhou o paredão com a sister envolvida e não conteve as lágrimas ao saber do resultado. Felipe Prior foi eliminado, enquanto que Manu ficou na casa. Além de Mari Gonzalez, que também estava na disputa.

“Não estou acreditando que estou chorando por causa de Big Brother. Olha, Manoela, você me paga”, brincou a atriz. Ela ainda agradeceu pelo empenho dos fãs na votação: “Obrigada a todo mundo que votou. Movido pela força do ódio ou porque eu estava maluca pedindo. Obrigada a toda torcida da Manu que eu sei que é gigante. E ela ficou”.

