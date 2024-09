Bruna Marquezine surge em foto de família de João Guilherme publicada pela mãe do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A atriz Bruna Marquezine ganhou espaço no “álbum de família” do ator e influenciador João Guilherme, seu namorado, neste domingo, 8.

Mãe de João, a dançarina Naira Ávila publicou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos dos programas realizados pela família neste final de semana, e escreveu: “Sobre o que me faz feliz”.

Na nona foto da sequência, a atriz dá as caras ao lado do namorado. Veja abaixo:

O casal

Marquezine e João protagonizavam rumores sobre um envolvimento já no primeiro semestre do ano. Depois de sinais trocados nas redes sociais, eles foram flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em junho, mas ainda não haviam oficializado o envolvimento.

No mesmo mês, a mãe do ator e influenciador foi questionada sobre a proximidade do filho com a atriz e afirmou que ele vivia “uma fase feliz”. As declarações seguiram entre pessoas próximas aos dois e o cantor Leonardo, pai de João, confirmou o relacionamento em entrevista.

“Eu não sonhava nem em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora? Isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima”, disse o sertanejo.

Desde então, os pombinhos mudaram de postura e se assumiram. Além de aparições públicas e beijos públicos, a atriz chegou a compartilhar elogios a João em suas redes sociais. A entrada oficial nos “programas de família” sela o papel de Marquezine como nora de Naira e Leonardo.