Bruna Marquezine se empolga com fotos de Besouro Azul: ‘Ai, papi’

Nesta quarta-feira (25), começaram a divulgar as primeiras fotos do filme Besouro Azul, da DC. Bruna Marquezine, que está no elenco interpretando Jenny, ficou animada com as imagens de Xolo Maridueña, que é seu par romântico no longa. “Vocês viram as fotos vazadas? Ai, papi”, escreveu. Besouro Azul conta a história Jaime Reyes, que encontra um escaravelho alienígena e adquire poderes.

Como a produção só estreia em 2023, você pode encontrar a atriz queridinha do país em Maldivas, série da Netflix que estreia no dia 15 de junho.