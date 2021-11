Bruna Marquezine responde se aceitaria ser traída por R$ 10 mil: ‘Já fui de graça’

A atriz Bruna Marquezine respondeu com bom humor ao questionamento de uma página no Instagram, que indagava seus seguidores a responderem se seriam traídos por R$ 10 mil.

“Você seria corno por 10 mil reais?”, questiona o perfil Otariano na rede social. A atriz foi aos comentários e respondeu: “Ué, já fui de graça”.

Bruna, que já namorou o craque Neymar, terminou seu relacionamento com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari há alguns meses. Os dois assumiram o namoro no começo do ano, mas a relação chegou ao fim em julho.

A atriz disse recentemente que mantém uma boa relação com o ex, com quem adotou uma gatinha, Mia Marquezine Celulari.

