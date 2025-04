Bruna Marquezine relembra primeiro ‘crush’ famoso; saiba quem é

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, relembrou sua “paixonite” pelo ator Erik Marmo, 48, e fãs resgataram um vídeo antigo dos dois. A resposta foi dada em entrevista à editoria Somos, do portal Refinery29, em dezembro do ano passado.

Marquezine e o ex-galã da Globo contracenaram juntos em Mulheres Apaixonadas (2003). Na trama, Bruna interpretou Salete, enquanto Marmo deu vida ao personagem Cláudio, que vivia um triângulo amoroso com Edwiges (Carolina Dieckmann) e Gracinha (Carol Castro).

Fãs resgataram um vídeo da época da novela em que Bruna e Erik brincavam que eram “namorados”. “A gente começou o namoro na primeira coletiva da novela e até hoje estamos namorando. Não pode mostrar isso pra Wanessa Camargo!”, brinca Bruna, que tinha 8 anos na época.

Erik Marmo, que teve uma carreira de sucesso na TV brasileira, incluindo a novela Alma Gêmea, não atua mais como ator na televisão brasileira desde 2014, quando se mudou para os Estados Unidos com a família. No entanto, ele continua atuando em outros campos, como dublador, produtor e apresentador. Além disso, também trabalha como técnico de futebol e até como entregador de flores, no negócio da esposa.