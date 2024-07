Bruna Marquezine rejeita participação no programa de Virginia Fonseca, afirma site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 19:35 Para compartilhar:

Juntos, mas não misturados! Ao que tudo indica, o suposto romance de Bruna Marquezine e João Guilherme, cunhado de Virginia Fonseca, não serviu como pretexto para uma aproximação entre a atriz e a influenciadora. A comandante do “Sabadou” (SBT) teria convidado a estrela de Besouro Azul (DC Comics, 2023) para o seu programa, que recusado.

+Bruna Marquezine e João Guilherme viajam para o Japão em meio a rumor de namoro

+Bruna Marquezine deseja ‘viver paixão transbordante, construir sua família e ter filhos’

Segundo publicação do perfil “Circo da Mídia”, no Instagram, Marquezine recebeu um convite para participar do programa, mas teria feito pouco caso, e recusado após avaliar que não tem “nada a ver” com a atração.

Já o cunhado da apresentadora e empresária, o ator João Guilherme, que é irmão mais novo de Zé Felipe, teria topado participar do programa.

Ao que tudo indica, Marquezine rejeitou o convite por considerar que seu relacionamento com o caçula de Leonardo seria um dos assuntos abordados pela apresentadora. Apesar dos famosos estarem sempre juntos e já terem sido flagrados em clima de intimidade, eles nunca assumiram publicamente o romance.

Confira clicando aqui!