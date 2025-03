Bruna Marquezine rebate críticas sobre seu corpo: ‘Não tenho o menor interesse’

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, rebateu comentários sobre seu corpo em uma conversa com o canal Paparazziando, de Gabriel Rangel, na sexta-feira, 7. Na ocasião, a atriz foi questionada sobre como lidava com os comentários.

A caminho do embarque no aeroporto Santos Dumont, Marquezine foi indagada sobre uma foto sua que havia viralizado: “Você viu a enxurrada de comentários na internet sobre a sua magreza? Como você lida com isso?”, perguntou Gabriel.

“Eu não acompanhei. Não tenho o menor interesse em nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa, exceto de um médico”, disparou Bruna.

Assista ao vídeo: