Bruna Marquezine posa seminua para divulgar série ‘Amor da Minha Vida’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 8:24 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 5, Bruna Marquezine, de 29 anos, usou as redes sociais para compartilhar imagens de um novo ensaio, em que aparece seminua.

Atualmente, Bruna, está fazendo sucesso como protagonista de ‘Amor da Minha Vida’, série disponível no Disney+. Na legenda do post, ela aproveitou para divulgar a produção.

“Pra celebrar todo o amor de tantos de vocês com a nossa série, escolhi dividir algumas fotos da exposição do Marcelo (spoiler do 1° episódio) que na vida real foram feitas pelo talentosíssimo @anthonyhejdagarcia, amor da vida da nossa Paula, digo @rayssabratillieri. Se ficou confuso é porque você ainda precisa assistir #AmordaMinhaVida no @disneyplusbr”, escreveu.