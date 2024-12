Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha e João Lucas se divertem em Orlando juntos

Bruna Marquezine, 29 anos, João Guilherme, 22, Sasha Meneghel, 26 anos, e João Lucas, 25, curtiram os parques de Orlando, na Flórida, juntos na sexta-feira, 27, a última de 2024.

O quarteto formado por dois casais compartilhou momentos descontraídos nas redes sociais e mostrou a empolgação com os brinquedos, incluindo as atrações inspiradas na franquia de “Harry Potter”.

O genro de Xuxa Meneghel postou diversas fotos românticas com Sasha e escreveu: “Dia incrível”.

Já o filho de Leonardo publicou uma foto ao lado dos amigos e da namorada, com a legenda: “Que dia perfeito”.

Bruna também postou um carrossel com fotos no parque de Harry Potter e recebeu um comentário fofo do namorado: “Bruxinha linda”. Recentemente, a atriz mostrou que está com inglês afiadíssimo e recebeu diversos elogios dos fãs.

