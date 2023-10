Bruna Marquezine fala sobre decisão de dividir aluguel com Anitta nos EUA: ‘Está muito caro viver’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 21:12 Para compartilhar:

Bruna Marquezine contou que divide o aluguel de uma casa nos Estados Unidos com Anitta e falou sobre os motivos que a levaram a compartilhar moradia.

Durante sua participação no programa ‘De Frente com Blogueirinha’, desta segunda-feira, 30, a atriz confirmou a informação dada pela cantora no mesmo programa.

Bem humorada, Marquezine brincou ao dizer que se arrependeu da decisão, mas não sem esclarecer os motivos.

“Eu, de cara, achei ótimo, mas depois pensei que gostaria de um espaço só meu. Eu fico achando que estou ocupando o espaço de outra pessoa, me sinto culpada”, disse a estrela de ‘Besouro Azul’.

Sem entrar em detalhes sobre sua moradia anterior, ela contou que esta não foi a primeira vez que dividiu a casa com outra pessoa.

“Eu peguei esse costume agora, está muito caro viver”, contou ela, aos risos.

Marquezine seguiu contando que “ainda não está bilionária” como a amiga, por isso brinca ao dizer que a estrela pop paga uma parte maior do aluguel.

“Ganhou muito mais em real do que em dólar. Então, ela paga mais porque é mais rica”, disparou a atriz.

Blogueirinha aproveitou para alfinetar Anitta dizendo que a cantora aceitou dividir a casa porque não quer viver sozinha, mas Bruna sai em defesa da amiga.

“Ela é muito generosa e tem um desapego com as coisas, ela fala ‘ah, fica, faz o que você quiser’!”, revelou Marquezine, acrescentando que já está procurando outra casa para alugar.

Blogueirinha relembrou o caso da influenciadora Dora Figueiredo, que reformou um apartamento alugado, e teve problemas com o inquilino logo em seguida.

“Só não pode fazer reforma, né? Se der errado, não pode reclamar!”, alertou.

