Bruna Marquezine e Xolo Maridueña passam Natal juntos e internet se anima com possível namoro

Os atores Xolo Maridueña e Bruna Marquezine apareceram neste domingo (25) em uma foto que circula as redes sociais em que aparecem juntos com a família da apresentadora Xuxa comemorando o Natal juntos. Os fãs se animaram nas redes sociais e já começaram a especular um possível namoro.





Um possível relacionamento já tem sido comentado anteriormente. Recentemente, eles curtiram uma partida de futebol juntos nos EUA e, em um dos gols, eles foram gravados comemorando com beijos. Em outro momento, Xolo postou um álbum no Instagram em que inclui Bruna Marquezine em mais de uma publicação, com direito a uma foto em que os dois aparecem abraçados., chegando juntos à cerimônia anual do Academy Museum Gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, em outubro.

Confira:

O Xolo passou o natal no Brasil.

É impressionante como ele se apaixonou pelo nosso país. 🥰 pic.twitter.com/sPeyEGYVdp — DC – Universo Dcnauta (@UniversoDCnauta) December 25, 2022

