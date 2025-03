Bruna Marquezine e Shawn Mendes levantam rumores de affair após Lollapalooza

Os fãs reagiram aos rumores de que Bruna Marquezine, 29 anos, e o cantor Shawn Mendes, 26, teriam se envolvido após a apresentação do artista no Lollapalooza, no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

De acordo com o perfil Circo da Mídia, no Instagram, a atriz e um grupo de amigos teriam seguido para um after party promovido por João Silva, filho de Faustão. Dentre os famosos estavam Sasha Meneghel e João Lucas, que assistiram ao show de Shawn Mendes diretamente da área VIP do festival em companhia da atriz.

+Cantor Beto Barbosa atualiza estado de saúde após cirurgia no abdômen: ‘Outra pessoa’

+Fátima Bernardes revela ter evitado viajar de avião após crise de ansiedade em voo

Na festinha particular, Marquezine teria encontrado o cantor canadense, com quem teve um affair em 2017. Detalhes da suposta ficada no after não foram divulgadas, mas os rumores foram o suficiente para deixar os fãs eufóricos.

“Agora, sim, Bruna. Agora, sim, apoiamos kkkk”, escreveu uma internauta. “Que upgrade a gata deu”, comemorou mais uma. “Não sei quem é o mais sortudo, ele ou ela”, comemorou mais uma fã no perfil de fofoca.

Essa não é a primeira vez que a brasileira e o canadense levantam suspeitas de affair. Em 2017, durante o Rock in Rio, Bruna e Shawn foram vistos conversando ao pé do ouvido, o que gerou boatos de que teriam ficado. Porém, pouco depois, Marquezine reatou o namoro com Neymar Jr.

A atriz terminou recentemente seu relacionamento com o influenciador João Guilherme.

Confira clicando aqui: