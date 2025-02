Bruna Marquezine e João Guilherme mantêm fotos juntos após fim do namoro

Bruna Marquezine, 29 anos, e João Guilherme, 23, deram mais um indício de que o fim do namoro foi amigável. Isso porque os atores continuam se seguindo nas redes sociais e mantiveram as fotos de casal em seus perfis no Instagram, apesar do anúncio do término, na última quarta-feira, 19.

Na última foto compartilhada por pelo artista ao lado de Marquezine, ela havia comentado sobre a celebração de aniversário dele, há 17 dias, na Fazenda Talismã, em Goiás. “Foi bom demais! Você merece ❤️”, escreveu.

O aniversário reuniu, pela primeira vez, toda a família de João Guilherme e seus amigos mais próximos, incluindo a então namorada. Todos foram para a propriedade do cantor Leonardo, pai do ator.

Após a presença de Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas no evento, internautas sugeriram que os três não tivessem interagido com Virginia Fonseca e a família do ator.

Bruna e João estavam juntos há aproximadamente um ano e o término do relacionamento foi amigável.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, dizia a nota a Quem.