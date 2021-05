Bruna Marquezine e Enzo Celulari esbanjam equilíbrio ao praticarem ioga juntos

Bruna Marquezine e Enzo Celulari não se desgrudam mais. Na noite de ontem (19), eles apareceram fazendo ioga juntos. Brahmananda, professor do casal, registrou na rede social o momento do exercício dos pombinhos.

Nos cliques compartilhados nos Stories do Instagram, Marquezine e Enzo esbanjaram equilíbrio e flexibilidade ao praticarem a atividade física.

Além do ioga, os famosos também treinam pesado com o personal trainer Chico Salgado. “Juntos é sempre mais gostoso!!!”, postou ele recentemente na web, ao mostrar os namorados fazendo boxe.

No final do mês de abril, Bruna assumiu seu romance com Enzo publicamente e fez uma linda declaração de amor para ele na rede social: “É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano. É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro. É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro”, disse ela na ocasião.

