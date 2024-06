Bruna Marquezine diz que deseja 'viver uma paixão transbordante, construir sua família e ter filhos'

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2024 - 16:25 Para compartilhar:

A atriz Bruna Marquezine, que atualmente está vivendo um romance com o também ator João Guilherme, disse quais são seus planos para o futuro. A artista de 28 anos compartilhou em entrevista para a revista “Elle” espanhola como imagina seu futuro.

“No âmbito pessoal, desejo construir uma família, viver uma paixão transbordante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição fracassada do casamento”, disse.

No Dia dos Namorados, Bruna comentou em uma foto do novo parceiro romântico. No carrossel de fotos, ele apareceu segurando um buquê de flores e uma bolsa tote da grife Ferragamo. “Lindo”, escreveu a atriz nos comentários. A legenda do ator também fez alguns seguidores acreditarem que se tratava de uma mensagem para a atriz: “Desesperadamente dedicado a você”.

No dia 14 deste mês, ela foi vista aos beijos com ele em um aeroporto do Rio de Janeiro e também trocando carícias e sorrisos ao primeiro desfile da grife de Sasha Meneghel.