Bruna Marquezine deixa escapar apelido que deu a ator

Bruna Marquezine ganhou uma homenagem de Xolo Maridueña, protagonista de “Besouro Azul”, que usou as redes sociais para parabenizar a colega pelos seus 27 anos.

“Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases [em português] – ‘filha da put*’ é de longe a minha favorita – e acima de tudo, obrigada por ser tão boba”, escreveu Xolo no Instagram.

“Você é meu favorito, PuLta”, escreveu Bruna em inglês. O diretor de “Besouro Azul”, Ángel Manuel Soto, também marcou presença nos comentários da publicação. “Meus filhos! Felicidades, minha filha!”, desejou o porto-riquenho, em espanhol.