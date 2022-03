Bruna Marquezine dança o hit “Envolver” em comemoração a recorde de Anitta

A global Bruna Marquezine arrebentou em demonstração de habilidade dançante e de amizade nessa sexta (25/03). Num afã patriótico, a atriz dançou a coreografia de “Envolver”, canção de Anitta, que fez história ao se tornar a música mais ouvida no Spotify em todo o planeta.

+Anitta atinge 1º lugar no Spotify Global com hit ‘Envolver’ – ISTOÉ …

Ufanando-se, Bruna registrou: “Anitta é número 1! É Ela, meu Brasil”. A global, anteriormente envolvida em controvérsia a respeito de Anitta, veio a engatar uma amizade com a cantora recentemente.

Marquezine teria se ressentido pela musa do pop ter ficado com Neymar após o término do jogador com a atriz, mas nos últimos tempos as duas se tornaram unha e carne, tendo embarcado juntas numa viagem a Paris no começo deste ano.

Saiba mais