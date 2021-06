Bruna Marquezine compartilha vídeo em que Bolsonaro ironiza Covid-19

A atriz Bruna Marquezine compartilhou em seu Twitter, na noite desta quarta-feira (2), um vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) faz comentários ironizando a pandemia de Covid-19, bem como as mortes causadas pela doença.

A postagem foi retuitada um pouco depois que Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional no qual disse lamentar “cada vida perdida no país”. No entanto, o compilado de falas do presidente mostra que, por diversas vezes, ele minimizou a doença e a pandemia, assim como as vítimas da Covid-19.

Em um dos vídeos, o presidente imita uma pessoa com falta de ar pro conta da doença, em outro, respondendo a jornalistas no cercadinho do Palácio do Planalto, ele diz “Eu não sou coveiro”, e em outro momento diz “lamento, que que faça o quê?”, quando uma jornalista questiona se ele não vai se pronunciar sobre o Brasil ter superado a China no número de mortes pela doença.

Também há um outro vídeo em que, numa coletiva de imprensa, Bolsonaro abaixa sua máscara e diz que “depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”. A compilação ainda termina com o presidente conversando com apoiadores e, ao afinar a voz, dizendo “Eu estou com Covid”, gargalhando na sequência.

Essa última fala em tom homofóbico foi dada quando comentava a seus apoiadores sobre o ineficaz tratamento contra a Covid-19 chamado de ozonioterapia, que teria aplicação via retal. Veja abaixo o tuíte compartilhado por Bruna Marquezine.

