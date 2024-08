Bruna Marquezine anuncia venda de itens de seu closet nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2024 - 7:53 Para compartilhar:

Bruna Marquezine resolveu desapegar de algumas peças de seu closet, e em prol de uma causa beneficente. A atriz, de 29 anos, disponibilizou uma série de peças num bazar on-line, com preços entre R$ 115 a R$ 4.360.

As vendas começaram nesta quinta-feira, 15, e na manhã desta sexta, 16, mais de 130 peças já haviam sido vendidas, enquanto que cerca de 60 ainda estão disponíveis no site.

A renda arrecadada será totalmente revertida para a ONG IKMR, da qual conta com Bruna como embaixadora. O órgão atende crianças refugiadas e suas famílias no Brasil.

Recentemente, Bruna fez aniversário, e comemorou o acontecimento em evento no projeto, falando também sobre a importância de doar para a causa.

“A gente lida com muitas emergências e está sempre precisando de ajuda para causas emergenciais. Diante disso, eu fiz aquela limpa do armário com vontade, a limpa do ano!”, disse ela.

“Estou muito animada. A IKMR precisa muito dessa ajuda, a gente está muito feliz. Inclusive, acho que algumas amigas minhas vão colaborar já, já com a lojinha”, completou.