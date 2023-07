Bruna Marquezine anuncia que não participará das divulgações de ‘Besouro Azul’ devido à greve nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 5:49 Compartilhe

Bruna Marquezine usou o Instagram nesta sexta-feira, 14, para anunciar que não participará da divulgação de “Besouro Azul“, filme que estrela ao lado de Xolo Maridueña. Na rede social, a atriz explicou que aderirá à greve convocada pelo Sindicato de Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) com seus colegas de elenco.

“A partir da meia-noite de hoje, horário do Pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, começou ela, que interpreta o par romântico do novo herói da DC Comics.

“Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece”, continuou.

E finalizou: “Serei sempre grata à minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês.”

“Besouro Azul” estreia em 17 de agosto nos cinemas do Brasil.

