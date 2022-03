Bruna Marquezine abre o jogo sobre suposta treta com Anitta

Em sua participação no podcast Poddelas desta quinta-feira (24/03), a atriz global Bruna Marquezine esclareceu uma controvérsia envolvendo ela e a cantora Anitta. O ressentimento teria nascido devido a Anitta ter ficado com Neymar logo depois do craque e Marquezine terem terminado o namoro, nos idos de 2019.

“A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe?”, aclarou a atriz.

Bruna ainda revelou que nasceu uma amizade entre ela e Anitta: “Ela fala ‘A gente tava pronta para essa amizade, aconteceu na hora certa. A amizade de milhões!” disse a global citando a musa do pop. As duas se aproximaram no início de 2022 e até viajaram juntas a Paris.

