Bruna Marquezine abre o jogo sobre cenas de sexo em ‘Amor da Minha Vida’

14/11/2024 - 8:30

Bruna Marquezine, 29 anos, e Sergio Malheiros, 31, protagonizam a série “Amor da Minha Vida”, que estreia no dia 22 de novembro no Disney+. A produção mostra a intimidade dos personagens, nas emoções e no sexo.

Enquanto a personagem da atriz se recusa a namorar, o papel do ator é monogâmico orgulhoso. Às vésperas da estreia da trama, Marquezine abriu o jogo sobre as cenas íntimas, que segundo ela, dão muito trabalho.

“É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade”, declarou ao UOL. Malheiros completou: “Está todo mundo junto ali, no barco, remando junto para transformar o nosso trabalho no melhor ambiente possível”.

Os dois consideram as cenas de sexo importantes para a narrativa. “Essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens”, frisou Bruna.

“É uma história sobre o amadurecimento desses personagens, e o amadurecimento se dá também no sexo”, reforçou Sergio.

O elenco conta com João Guilherme – namorado de Marquezine -, Sophia Abrahão – esposa de Malheiros -, Fernanda Paes Leme, Ana Hikari, Cissa Guimarães e outros.