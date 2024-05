Bruna Marquezine abandona entrevista após ser questionada sobre romance com João Guilherme; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos publicamente no mesmo lugar na noite de quinta-feira, 23, no sorteio das escolas de samba para determinar a ordem dos desfiles no Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro.

“Eu sei que você tem que perguntar, mas também sabe que eu não gosto de falar né? Beijo, obrigada”, disse Marquezine ao abandonar a entrevista.

Assista ao momento:

Bruna Marquezine abandona entrevista ao ser perguntada sobre João Guilherme: “Eu sei que você tem que perguntar, mas também sabe que eu não gosto de falar né? Beijo, obrigada.” pic.twitter.com/Zz5vD8t3zL — QG do POP (@QGdoPOP) May 24, 2024

Discretos, o suposto casal esteve juntinhos no aniversário da apresentadora e atriz Maísa na última semana também.

🚨EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA — poponze (@poponze) May 23, 2024