Bruna Linzmeyer revisita Itália e reflete: ‘Muitas Brunas diferentes’

Bruna Linzmeyer abriu o álbum de recordações da viagem que fez para Veneza, na Itália. Neste domingo (31), a atriz refletiu sobre a sua primeira ida ao país, aos 18 anos, e a volta, aos 29.







“A primeira vez que eu fui pra Europa foi pra Itália. Juntei meus primeiros salários na Globo e andei bêbada pelas ruas de Veneza aos 18 anos. A cidade continua linda igual: os prédios terracota antigos, as ruas de água, o macarrão sempre muito bom. E dessa vez ainda tinha uma das bienais de arte mais importantes do mundo pra acarinhar os dias. 11 anos separam essas duas visitas. O mesmo sorvete, mas muitas Brunas diferentes, escreveu.

Os fãs se emocionaram com o relato. “Que lindo! E eu amo todas as Brunas e já amo as que estão por vir!”, disse uma seguidora. “Cada dia mais linda! Que sonho de viagem com seu amor”, comentou outra. “É lindo ver teu processo e tua evolução”, escreveu mais uma.

https://www.instagram.com/p/CgroLg2Amnc/