Bruna Linzmeyer mostra procedimento com agulhas no bumbum

Bruna Linzmeyer mostrou em suas redes sociais o tratamento de acupuntura que realiza há 11 anos. A técnica, segundo a própria atriz explicou nas redes sociais, consiste em espetar agulhas no corpo (no caso dela, foi no bumbum), como forma de terapia para combater dores, ansiedades, entre outros problemas.

“Agulhas terapêuticas me acompanham há uns 11 anos! acho foda o entendimento e o poder que a acupuntura tem do corpo, dores, insônia, ansiedade, pele, cólicas… pra tudo existe um pontinho, ligado a um meridiano, que ativa ou relaxa os fluxos e conexões do corpo. algumas doem muito! outras me fazem derreter na maca e ver pontinhos fluorescentes coloridos dentro de mim mesma, risos. Seja como for, eu não ando só”, postou a atriz no Instagram.

