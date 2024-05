Bruna Linzmeyer fala sobre sexualidade e faz reflexão: ‘Sensação interna genuína’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A atriz Bruna Linzmeyer já mostrou que não tem receio em falar sobre sexualidade. Para ela é algo que deve ser tratado com naturalidade.

“É muito presente na minha vida e no meu trabalho. O ponto talvez seja como avançar nas perguntas e nas respostas. Às vezes penso que estou falando as mesmas coisas há cinco anos. Como trago um elemento novo para isso?”, disse ela em entrevista para a revista Marie Claire, e publicação recente.

A artista lembra que houve um momento em que foi muito questionada sobre o assunto e precisou enfrentar o preconceito.

“Mas teve uma época em que fiquei cansada porque me perguntavam muito sobre a parte dolorida: o preconceito, os trabalhos que perdi, como foi difícil”, lamentou ela.

Ainda durante a entrevista, Bruna falou sobre a comunidade LGBTQIA+.

“O que mais me encanta em pertencer a essa comunidade é justamente a flecha que colocamos no meio da dor e que a atravessa e a transforma. É a capacidade da poesia e do paradoxo que essa comunidade tem”, revelou.

“A sensação interna de se reconhecer, pertencer e conseguir quebrar uma heterossexualidade tão elaborada no mundo é tão genuína e maravilhosa que nenhum preconceito é capaz de diminuir essa alegria. Mas como falamos sobre isso? Isso vende? Conseguimos construir um contraponto para que as histórias não sejam só sobre dor?”, questionou a artista.

