Bruna Linzmeyer dispara: ‘obrigada, sapatonas’

Na última quinta-feira, dia em que se comemora a visibilidade lésbica, Bruna Linzmeyer usou sua conta nas redes sociais para falar sobre o assunto: “Obrigada, sapatonas, por me darem o que eu sabia nem que existia mas que me acalenta, me emociona, faz meu coração ser uma farra. obrigada por me darem a mim mesma. Me aconchego em mim e na história de todas nós que me trouxeram até aqui. meu corpo livre, meu corpo sapatão. Se a gente vai juntas, vai bem”, escreveu na legenda.