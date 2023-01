Bruna Linzmeyer confirma saída da Globo e desabafa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2023 - 13:38 Compartilhe

Bruna Linzmeyer desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), sobre sua saída da Globo após 12 anos de casa.





“Nunca sonhei ser atriz, mas sonhei absolutamente tudo que esse ofício me traz. Mal sabia eu o imenso brilho no coração que ser artista me traria, quantos mundos conheceria, quantas gentes”, afirmou ela, que decidiu não renovar com a emissora.

“A Globo é um espaço que me acolhe, que me ensina, que permite cada pequena loucura que permeia a construção de uma personagem. Me faz crescer, me faz melhor, mais esperta, mais crente da importância da minha generosidade, da minha escuta, da minha estranheza. A mágica da televisão tá grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa. Já estarei nervosa, caracterizada e prestes a entrar naqueles estúdios de novo. Até já, TV Globo”, finalizou, sobre a decisão de se dedicar ao cinema.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias