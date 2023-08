Bruna Griphao fala sobre conexão especial com seus fãs: ‘Eles são absurdos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 15:58 Compartilhe

Bruna Griphao participou do podcast Pod Delas na última quinta-feira, 10. Durante o papo, a atriz e cantora falou sobre a relação que possui com seus fãs, a sintonia que desenvolveu com cada um deles, principalmente depois de sua participação no reality show Big Brother Brasil.

“Isso é muito doido, é o fenômeno Big Brother. Eu tenho fãs hoje em dia que são muito ativos e muito engajados. Eles sabem tudo da minha vida”, disse Bruna.

Ela compartilhou como seus fãs muitas vezes a surpreendem com lembranças detalhadas, como vídeos de momentos passados que ela própria havia esquecido. “Às vezes eu falo: ‘queria tanto achar algo, um vídeo’, e eles têm. Eles postam coisas que eu não sabia que eles tinham. Esses dias vi um vídeo meu cantando com 16 anos, e até brinquei: ‘invadiram o meu iCloud’. Eu amo eles”, contou Bruna aos risos.

A conexão de Bruna com seus fãs vai além do mundo virtual. A artista conta que além de estarem sempre perto, costumam trazer presentes muito significativos. Recentemente, recebeu um especialmente tocante: uma caixa cuidadosamente preparada contendo um caderno e várias canetas para escrever, um livro com suas frases memoráveis do Big Brother e fotos com amigos queridos. ”Foi a coisa mais linda, eu nunca tinha ganhado um presente tão lindo assim”, afirmou.

Segundo a atriz, o que mais a surpreende é a dedicação que eles têm em pensar em cada detalhe. Para a artista, esse amor mútuo e o laço que criou com os fãs é uma das melhores partes da carreira. “É muito gostoso, eles são muito maravilhosos… eles têm um cuidado, tanto carinho. Isso não tem preço, eles são absurdos”, declarou a artista.

