Bruna Griphao exibe barrida sarada e recebe elogios: “Maravilhosa”

A jovem atriz Bruna Griphao faz grande sucesso nas redes sociais, principalmente quando publica fotos exibindo sua barriga sarada. Foi o que aconteceu nesse domingo (30).

A beldade está curtindo o fim de 2018 em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. “É bom demais”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

Rapidamente, ela ganhou milhares de curtidas e elogios, como “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Você é muito linda”, entre outros.

Confira a publicação de Bruna abaixo: