Bruna Griphao é internada e atualiza o público: ‘Quadro se agravou muito rápido’

A atriz Bruna Griphao foi internada na última quarta-feira, 13. No dia seguinte, no Instagram, ela atualizou o público sobre seu estado de saúde e recebeu visita da amiga Pocah.

“Gente, pra todo mundo que está perguntando: estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus”, relatou Bruna.

Pocah e outros amigos de Bruna foram visitá-la no hospital. O momento foi registrado em fotos na rede social, com mensagens de melhoras para a atriz. “Fica bem logo, meu amor”, escreveu Pocah.

