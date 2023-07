Bruna Gripaho e Gabigol são flagrados em festa e web aponta suspeita de affair

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 11:01 Compartilhe

Neste domingo (16), a atriz Bruna Griphao e o jogador Gabigol, do Flamengo, foram vistos conversando ao pé do ouvido durante uma festa no Rio de Janeiro.

Em outro momento da festa, quando o atacante fazia uma participação no show, a ex-BBB foi flagrada atrás do jogador, curtindo a apresentação.

Na web, alguns internautas apontaram um possível envolvimento de Bruna e Gabigol. “Eu também cairia no papinho dele”, escreveu uma mulher. “Sortuda, porque esse homem é meu sonho”, afirmou outra. “Eles já se pegaram a tempos atrás, gente! Relaxem”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

