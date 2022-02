Bruna Gomes remove tattoo e deixa empresa do ex, Felipe Neto: ‘Depressão’

Ex-namorada de Felipe Neto, Bruna Gomes, saiu da Play9, empresa de Felipe e João Pedro Paes Leme, removeu a tatuagem que tinha relacionada ao youtuber e está visivelmente mais magra.

Após quase dois meses do término repentino entre os dois, ela falou sobre a nova fase. “Em algumas noites eu dormia só por duas horas”, contou ela, em retorno à web.

“Passei por um mês superdifícil, tentando processar tudo o que aconteceu na minha vida, mas agora, mais de um mês depois, eu não tenho mais dúvidas sobre mim. Foi muito doloroso, tem muitas feridas abertas ainda. Eu não posso negar que nesse meio tempo eu pensei em desistir”, continuou.

“Eu tive uma depressão muito profunda, eu cheguei a duvidar de mim de todas as formas. Achei que estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas, que tinha escolhido a profissão errada, você pegaram na minha mão e disseram que tudo ia dar certo”, relatou.

