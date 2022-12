Bruna Gomes comenta fim de relacionamento com Felipe Neto: ‘Já curei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 4:53 Compartilhe

Campeã da última edição do Big Brother Portugal, a influenciadora Bruna Gomes foi entrevistada no podcast Vaca Cast. A ex-namorada de Felipe Neto, cujo relacionamento terminou em dezembro do ano passado, foi assunto na conversa.





Durante sua presença no reality show, Bruna admitiu que ficou surpresa pela torcida de Felipe na disputa do programa.

“Eu não entendi, mas que bom que ele torceu por mim… Então, se ele torceu por mim, algo de bom eu fiz na vida dele, que ótimo, e desejo agora que seja feliz também, não entendi, nunca vou entender, como várias coisas, mas está tudo certo”, afirmou.

A influenciadora ainda contou detalhes do término do relacionamento. “Passei por um período longe das redes sociais, porque eu não queria falar sobre, e nunca falei sobre, porque não é uma responsabilidade minha, e acho que o que eu tive que curar, já curei, e tá tudo bem, e desejo que a pessoa seja feliz também, porque é só isso que eu tenho para desejar”, pontuou.





