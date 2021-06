Bruna Bordini é internada após Simone Medina abrir processo contra ela

A cunhada de Gabriel Medina, Bruna Bordini, foi hospitalizada após a sogra abrir um processo contra ela. Bruna é esposa de Felipe Medina, e chegou a expor nas redes sociais o desentendimento com a mãe do marido, que não gostou nada da situação e pediu à influencer uma indenização por danos morais de R$ 100 mil.

As informações são do colunista Léo Dias. Bruna disse no Instagram que foi expulsa da casa de Simone no litoral de São Paulo por não aceitar uma oferta de emprego na qual teria que deixar a filha de 1 ano com outra pessoa enquanto estivesse trabalhando.

Sobre a internação após receber a notícia do processo aberto por Simone, Bruna não deu detalhes, mas preocupou os seguidores do Instagram ao realizar publicações falando que estava hospitalizada. “Peço para que vocês não me enviem print de fofocas contra a minha família. Estou em um momento muito delicado no hospital. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Peço apenas que enviem positividade e orações para a minha família. Nossa saúde em primeiro lugar. Gratidão”, disse. “Antes que venha algum sem noção, estou na internação. Meu advogado e nem ninguém vai falar com a mídia, está na justiça”, finalizou.

