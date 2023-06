Bruna Biancardi se revolta com colunista após suposta informação de ‘liberdade para trair’ de Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 16:29 Compartilhe

A influenciadora Bruna Biancardi resolveu se manifestar após a repercussão de que ela, grávida de Neymar, teria sido traída pelo jogador na véspera do Dia dos Namorados (12/06).

O assunto veio à tona no último domingo (18) e, quase 24 horas depois, a famosa não havia esboçado qualquer reação sobre a suposta traição.

Porém, o silêncio se quebrou após circular na web notícias de que haveria um acordo entre a futura mamãe e o craque da seleção brasileira, que permitiria ao jogador ficar com outras pessoas, desde que fosse de forma discreta.

A informação partiu do colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, que chegou a descrever os tratados desse suposto acordo. Segundo ele, o casal teria determinado, por exemplo, que o jogador não poderia ter relação com garotas de programa, nem fazer sexo sem camisinha.

Enfurecida com a informação do colunista, Biancardi resolveu tirar satisfação e exigir provas do que ele havia afirmado. Na tarde desta segunda-feira (19), ela usou os Stories de seu Instagram para compartilhar o print de uma mensagem que enviou ao jornalista dizendo estar disposta a mover processo contra ele caso não sejam apresentadas provas da existência do tal acordo.

“De onde você tirou essa mer*a que você tá espalhando por aí, meu querido? Mostra as provas, então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas”, escreveu ela para o jornalista em direct no Instagram.

Confira a publicação de Bruna Biancardi no Instagram:

