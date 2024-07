Bruna Biancardi rompe silêncio e confirma nova chance a Neymar Jr: ‘Sabe que errou muito comigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Bruna Biancardi confirmou que ela e Neymar Jr. estão juntos oficialmente desde o início de julho. Embora a influenciadora digital já tenha se mudado para a Arábia Saudita com a filha do casal, Mavie, de nove meses, e usa um anel que ganhou de presente do jogador, a reconciliação ainda não tinha sido comentada por nenhum dos dois.

Em seu perfil no Instagram, a modelo disse que sabe que o jogador cometeu erros – referindo-se à traição dele com Amanda Kimberly, que culminou no nascimento de Helena – , mas disse que os dois conversaram e decidiram tentar de novo.

A confirmação veio após a pergunta de um fã, que questionou como ela consegue lidar com todos os comentários de ódio que recebe. Bruna disse que aprendeu a lidar e a entender que não dá para agradar todo mundo.

“Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. […] Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz”, disse nos Stories.

Ela comentou ainda que, caso não dê certo, fez a parte dela e reconhece a preocupação de quem não concorda com a sua decisão. “‘Entendo’ as pessoas ficarem irritadas por terem me ‘apoiado’ e agora eu estar com ele novamente. Mas, de verdade, o que importa no final de tudo é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade”, completou.

“Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós. Fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem, oram por nós”, comentou.

Biancardi ressaltou também que não irá fazer novos comentários sobre o relacionamento e que aproveitou a pergunta para esclarecer o assunto.

Bruna e Neymar têm sido vistos juntos já há alguns meses. Porém, os rumores aumentaram de vez após os dois terem sido flagrados aos beijos no show de pagode de Thiaguinho no início do mês.

Antes do nascimento da filha do casal, os dois tiveram um relacionamento de um ano e meio. Chegaram a ficar noivos, mas terminaram depois da traição.