Bruna Biancardi relembra momentos do chá revelação de segunda filha com Neymar

Por meio de uma publicação em sua página no Instagram, Bruna Biancardi, 30, relembrou no sábado, 4, momentos do chá revelação do sexo do segundo filho com o jogador Neymar, 32.

Em meio a muitas flores e decoração branca, há uma “chuva” de rosa. As imagens exibem a comemoração da família para a nova menina que está para nascer.

+ Saiba o significado do suposto nome da segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Além do craque, estavam presentes sua outra filha com o atleta, Mavie, de um ano e dois meses, e Davi Lucca, 13, fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. O jogador também é pai de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly, que não foi à festa.