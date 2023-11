Bruna Biancardi relata sufoco após mais de 24 horas sem luz em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 20:12 Para compartilhar:

A influenciadora Bruna Biancardi, 29 anos, viveu um perrengue para cuidar de Mavie, sua filha recém-nascida, após passar mais de 24 horas sem energia elétrica em São Paulo.

A capital e parte da Região Metropolitana sofrem com a queda de energia provocada por forte temporal na noite da última sexta-feira, 3.

Neste sábado, 4, usou as redes sociais para relatar um problema com a criança, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr.

“Mais de 24h sem energia na minha casa. Só quando acontece essas coisas percebemos o quanto somos reféns de energia”, refletiu a influenciadora em vídeo publicado nos Stories em que ela aparece com a criança no colo, dentro do carro.

Bruna contou que, por conta do apagão, ficou sem bateria no celular e sem sinal de telefone ou internet.

“Foi um perrengue à noite inteira. Acordamos sem luz também. Tomei banho frio e esquentei água no fogão para a Mavie tomar banho”, relatou ela.

A região de São Paulo sofreu com tempestade e ventos com mais de 100km/h. Mas 24 horas após o ocorrido alguns bairros só tem previsão de retorno do fornecimento na próxima terça-feira (7).

