Bruna Biancardi recupera forma física dois meses após parto e comemora: ‘Voltei a entrar nas calças jeans’

A influenciadora Bruna Biancardi, 29 anos, recuperou as formas do seu corpo dois meses após dar à luz Mavie, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Nesta segunda-feira, 11, ela celebrou ter voltado a usar suas peças ante da gestação.

Através dos Stories de seu Instagram, a famosa compartilhou a conquista de ter entrado novamente em uma calça jeans.

“Bom dia para quem entrou na primeira calça jeans pós-parto. Quem engravida sabe que você fica um tempão sem usar calça jeans porque não entra e eu tô muito feliz que eu voltei a entrar nas minhas calças. Essa aqui ainda está larga!”, disse ela em vídeo registrado diante do espelho.

No final do mês de novembro, Biancardi anunciou o término do relacionamento após sucessivos boatos de envolvimento de Neymar com mulheres.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, disse ela em texto publicado também nos Stories do Instagram.

