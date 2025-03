Bruna Biancardi recebe vídeo de Neymar em festa com mulheres, diz site

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi é alvo de novo escândalo, pelo mesmo motivo de sempre. O jogador teria sido filmado enquanto estava em uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, rodeado de várias mulheres.

A influenciadora teria descoberto a diversão do amado na manhã desta quinta-feira, 13, ao receber vídeos do evento, que aconteceu quando o atleta estava longe de casa e da companheira à espera da segunda filha do casal.

Segundo o portal Leo Dias, em publicação na noite desta quinta, Biancardi recebeu vídeos da festa, ficou visivelmente incomodada com a presença de várias mulheres ao redor do pai de suas filhas.

Além de uma suposta traição, a situação gerou desconforto especialmente por Neymar ter faltado a um jogo do Campeonato Paulista, na última segunda, 10, dia em que ele saiu de casa para se divertir com amigos.

Neymar teria tentado justificar sua saída alegando que daria uma carona de helicóptero, mas não retornou até a manhã seguinte.

Na última terça, 11, o casal compareceu ao aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador, em sinal de que ia tudo bem no relacionamento, mas o clima voltou a pesar após Biancardi receber os vídeos supostamente comprometedores do atleta.

Vale lembrar que durante a gestação da primeira filha da influenciadora, Mavie, Biancardi rompeu o relacionamento com o então noivo após vir à tona o encontro do jogador com Fernanda Campos. A produtora de conteúdo adulto expôs que esteve com o jogador no dia dos namorados de 2023.

Na web, o novo escândalo rendeu memes o comentários sobre o casal.

a bruna biancardi bem assim pic.twitter.com/bB5lMxVFn7 — ℓαry (@larynavoz) March 13, 2025

Duas vezes traída na gravidez, mais uma a Bruna Biancardi pede música no fantástico… Depois enche a boca pra dizer que as filhas foram planejadas… Sinceramente, meu feminismo é mto falho no assunto Bruna e Neymar PQP pic.twitter.com/rm5WlerYbZ — Aquela Criança Prodígio 🧠 (@SittaBeatriz) March 14, 2025