Bruna Biancardi recebe alta após nascimento de Mavie: ‘Já estamos em casa’

Bruna Biancardi recebeu alta da maternidade cinco dias após o nascimento de Mavie. A influenciadora confirmou a informação nas redes sociais nesta quarta-feira, 11.

No Instagram, a mãe da filha de Neymar escreveu: “Oie, já estamos em casa. Tô me dedicando 100% ao amor da minha vida. E em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas”.

A bebê nasceu na última quinta-feira. Na sexta, 6, o jogador recebeu autorização do Al-Hilal para viajar ao Brasil e publicou as primeiras fotos com Mavie. “Você já é muito amada por nós”, escreveu em uma publicação compartilhada com Bruna.

A gravidez foi anunciada em abril. Mavie é a primeira filha do casal. Em junho, o jogador e a influenciadora fizeram um chá revelação para anunciar o sexo da bebê e, à época, também revelaram o nome escolhido.

