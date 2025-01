Bruna Biancardi rebate internauta e dispara sobre plásticas: ‘A senhorita precisa’

À espera da segunda filha, fruto do relacionamento com Neymar Jr., 32 anos, Bruna Biancardi, 30, mostrou que não tem papas na língua e que sabe dar resposta quando se sente ofendida. A influenciadora rebateu uma seguidora que a criticou sugerindo que ela teria se submetido a várias intervenções estéticas para chegar à beleza que pode ostentar atualmente.

Neste domingo, 26, durante interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas do Instagram, a namorada do jogador de futebol negou que tenha recorrido a muitos procedimentos médicos, pontuando quantas cirurgias já realizou.

“Você deve fazer muita plástica para ficar bonita”, disse a internauta.

Bruna respondeu ao comentário maldoso ao publicar, também nos Stories do Instagram, uma foto sua ainda muito jovem.

“Não tenho fotos muito antigas nesse celular, mas achei essa de antes da rinoplastia. Só fiz o nariz e coloquei silicone, mas a senhorita precisa de umas cinco pra começar a ficar apresentável”, escreveu ela na imagem.

A influenciadora completou a resposta sugerindo que a internauta deveria ocupar seu tempo cuidando da própria vida.

“Quem sabe, se começar a ocupar o seu tempo vivendo a sua vida, você consiga fazer. Vou torcer por você”, finalizou.

Bruna está no quinto mês de gestação. Ela e Neymar já são pais da pequena Mavie, de um ano e três meses. O jogador tem mais dois filhos frutos de outros relacionamentos.