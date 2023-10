Bruna Biancardi posta antes e depois da barriga de grávida e recebe elogios: ‘Em cada fase mais linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2023 - 8:52 Compartilhe

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou com seus mais de 7.8 milhões de seguidores do Instagram no sábado, 30, um registro de antes e depois da sua barriga. Esperando a chegada de Mavie, fruto do seu relacionamento com Neymar, a morena tirou uma foto da sua barriga no início da gravidez e agora, já na reta final.

Na legenda, a famosa brincou com o fato. “E eu achava que na foto da esquerda já estava com uma super barriguinha de grávida”, escreveu.

Com comentários bloqueados para o público geral ou negativos, a moça recebe apenas interações de perfis autorizados. E foram eles que a elogiaram.

“Em cada fase mais linda”, escreveu a influencer Duda Fournier.

“Barrigão lindo”, comentou Carol Dantas, mãe do primeiro filho do jogador de futebol.

“A gente sempre acha que está grande e ela fica ainda maior. Está perfeita”, comentou a influencer Belle Guarnieri.

Outras personalidades deixaram emojis de coração. Rafaella Santos, irmã do craque e cunhada, não deixou nenhuma interação, assim como ele.

